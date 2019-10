Develia ma przedwstępne umowy sprzedaży Wola Center za 101,9 mln euro





Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Develia podpisała ze spółką Gisla, kontrolowaną przez Hines European Value Fund, przedwstępne umowy sprzedaży warszawskiego biurowca Wola Center, podała spółka. Wartość transakcji została ustalona na 101,9 mln euro, a podpisanie umów przyrzeczonych zaplanowano do końca 2019 r.



"Sprzedaż Wola Center to kolejny krok w realizacji przyjętej przez nas strategii dla obiektów biurowych i już trzecia w tym roku sprzedaż obiektu biurowego. Ta transakcja potwierdza, że biurowce Develii są bardzo atrakcyjnymi produktami inwestycyjnymi. Wysokie zainteresowanie naszymi obiektami, zarówno w Warszawie, jak i Katowicach czy Wrocławiu dobitnie pokazuje, że spółki inwestujące w nieruchomości komercyjne cenią sobie wysoką jakość wykonania naszych biurowców oraz ich wartość biznesową" - skomentował członek zarządu Develii Tomasz Wróbel, cytowany w komunikacie.



"Proces negocjacji z należącą do Hines spółką Gisla rozpoczęliśmy w lipcu 2019. Od podpisania listu intencyjnego do sporządzenia umów przedwstępnych przebiega wyjątkowo sprawnie i profesjonalnie. Chciałbym podkreślić zaangażowanie naszych partnerów, którzy brali udział również przy sprzedaży Silesia Star i Retro Office House" - dodał dyrektor zarządzający obiektami komercyjnymi w Develii Piotr Pirogowicz.



W transakcji pośredniczyła firma doradcza Knight Frank oraz kancelaria Dentons.



Podpisanie dokumentów przedwstępnej sprzedaży Wola Center to trzecia tego typu transakcja Develii w tym roku. W lipcu spółka zamknęła proces przekazania katowickiego Silesia Star oraz wrocławskiego Retro Office House.



Oprócz Wola Center portfolio nieruchomości biurowych Develii tworzą obecnie zlokalizowane we Wrocławiu Sky Tower i Arkady Wrocławskie oraz oddana do użytku w tym roku warszawska Wola Retro.



"Aktualnie koncentrujemy się na finalizacji wynajmu naszego najnowszego obiektu - Wola Retro, przygotowaniu do realizacji projektu przy ul. Kolejowej we Wrocławiu oraz akwizycji ciekawych gruntów pod kolejne inwestycje. W najbliższym czasie skupimy się również na dalszym rozwoju naszych obiektów multifunkcyjnych zlokalizowanych we Wrocławiu. Pracujemy nad zwiększeniem atrakcyjności Sky Tower jako miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów. Chcemy to osiągnąć, wzmacniając część gastronomiczną, rozrywkową oraz tworząc dodatkową przestrzeń pracy dla mikro firm. Ważnym zadaniem jest dla nas także utrzymanie aktualnego trendu - rosnącej atrakcyjności Arkad Wrocławskich" - wskazał Wróbel.



Wola Center to cztery nowoczesne budynki biurowe klasy A, oferujące 31 000 m2 powierzchni. Kompleks zlokalizowany jest przy ulicy Przyokopowej na warszawskiej Woli, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Powstania Warszawskiego.



Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



(ISBnews)