Oferty Elektrotimu o łącznej wartości 15,22 mln zł wybrane w przetargu PSE



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Oferty Elektrotimu warte łącznie 15,22 mln zł netto, zostały wybrane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako najkorzystniejszych w postępowaniu publicznym sektorowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych NN należących do PSE S.A. na obszarze ZKO Poznań i ZKO Bydgoszcz", podała spółka.

"Wartość oferty pakiet 2 (ZKO Poznań) to 7 875 555 zł netto, wartość oferty pakiet 3 (ZKO Bydgoszcz) to 7 348 600 zł netto, łącznie wartość dwóch ofert to: 15 224 155 zł netto" - czytamy w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej Elektrotim, a także szacowanie ryzyka przez spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów oraz kontynuacji dotychczasowych umów, Elektrotim podaje fakt otrzymania niniejszych zawiadomień do publicznej wiadomości z uwagi na duże znaczenie dla przychodów grupy w przyszłości" - czytamy także.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

