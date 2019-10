Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 1,5 proc. do 2.175,27 pkt., WIG zniżkował 1,2 proc. do 57.329,09 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,5 proc. do 3.673,06 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,1 proc. do 11.389,87 pkt.

Wśród indeksów sektorowych negatywnie wyróżnił się WIG-banki, który stracił 2,7 proc.

Obroty na GPW wyniosły 831 mln zł, z czego 741 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję poniżej czwartkowego zamknięcia, po czym przez resztę notowań kontynuował trend spadkowy.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały spadki – najsilniejsze na Węgrzech, gdzie BUX stracił 0,9 proc. i w Czechach, gdzie indeks PX zniżkował o 0,5 proc.

DAX wzrósł 0,06 proc., a S&P500 zwyżkował 0,32 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Alior Bank – o 15,0 proc., PZU – o 3,8 proc. i Santander Bank Polska – o 2,8 proc.

Kurs Alior Banku zniżkował najsilniej w skali jednosesyjnej od 18 października 2013 roku i ustanowił historyczne minimum.

W czwartek po sesji Alior Bank poinformował, że stosowanie zasad wynikających z wyroku TSUE dotyczącego kredytów konsumenckich, pomniejszy wynik odsetkowy banku w III kw. 2019 roku o 102 mln zł, a zysk netto o 83 mln zł. Szacowany wpływ na wynik odsetkowy w IV kwartale 2019 r. wyniesie około 79 mln zł.

W trakcie sesji agencja Bloomberg podała, że zdaniem analityków BM Santander Bank Polska skala piątkowego spadku Aliora jest przereagowana.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW – o 2,2 proc., Dino Polska – o 1,1 proc. i Cyfrowy Polsat – o 0,5 proc. Zwyżkowały również akcje LPP – o 0,1 proc.

Cyfrowy Polsat zawarł z Discovery Communications Europe oraz TVN umowę joint-venture dotyczącą powołania spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT, oferującej treści użytkownikom w Polsce, z intencją późniejszego rozszerzenia na inne kraje – udział spółki w spółce celowej wyniesie 50 proc.

Wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz powiedział PAP Biznes, że Grupa LPP planuje do końca roku wyemitować obligacje o wartości do 300 mln zł i nie planuje obecnie kolejnych emisji. Lutkiewicz dodał, że październikowa sprzedaż kolekcji jesiennej idzie dobrze, pomimo cieplejszej pogody.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Workservice – spadek o 7,6 proc., Millennium Banku – o 6,9 proc. i CI Games – o 2,5 proc. Spadła również cena Kruka – o 0,5 proc.

Kruk w czwartek wieczorem podał, że zysk netto w III kw. 2019 wyniósł 77,8 mln zł wobec konsensusu 71,4 mln zł. Podczas piątkowej konferencji prezes Piotr Krupa ocenił, że są małe szanse na przekroczenie poziomu 1 mld zł inwestycji w portfele w 2019 roku.

W ciągu sesji Kruk poinformował, że jego spółka zależna Prokura NS FIZ, wygrała na rynku polskim przetarg zorganizowany przez jeden z największych banków w Polsce, na zakup portfela zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności - wartość nominalna portfeli wierzytelności wynosi ok. 1,4 mld zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje ATM Grupa - wzrost o 7,3 proc., Polnord – o 6,3 proc., Newag – o 5,3 proc. i Orbis – o 4,3 proc.

