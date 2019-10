PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało blisko 2 500 osób





Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - W realizowanym przez PKN Orlen programie "Orlen w Portfelu" udział bierze już blisko 2 500 osób, podała spółka. Koncern dołączył do programu także kolejny podmiot - Dom Maklerski Noble Securities.



"Inwestorzy indywidualni są solidnym filarem akcjonariatu firm w Europie i na świecie. Na rynku polskim jako pierwsi dostrzegliśmy ten potencjał i po blisko roku funkcjonowania programu 'Orlen w Portfelu', do którego w ciągu roku funkcjonowania zapisało się blisko 2500 akcjonariuszy indywidualnych. Wiemy, że kluczowe dla dalszego rozwoju naszej inicjatywy jest sukcesywne budowanie świadomości i wiedzy w zakresie inwestowania wśród obecnych i potencjalnych inwestorów. Dlatego mocno stawiamy na element edukacyjny programu i aktywizację inwestorów na rynkach kapitałowych" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



"Każdy może inwestować, choć lepiej najpierw poznać zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Dla osób, które do tej pory nie zetknęły się z giełdą specjalnie stworzyliśmy Akademię Inwestowania. Jej celem jest przybliżenie reguł funkcjonowania rynku kapitałowego, ale i zachęcenie do inwestowania długoterminowego, tak aby swoje środki lokować w sposób świadomy i odpowiedzialny" - dodała dyrektor wykonawcza ds. strategii i relacji inwestorskich PKN Orlen Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.



PKN Orlen dąży też do sukcesywnego ułatwiania dostępu do programu Orlen w Portfelu. Dom Maklerski Noble Securities to już czwarta instytucja, za pośrednictwem której można zapisać się do programu. To również jeden z pierwszych domów maklerskich w Polsce, który już od ponad 25 lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, podano także.



Spółka podała także, że w ostatnim kwartale 2019 r. we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych organizuje regionalne konferencje kierowane do początkujących i średniozaawansowanych inwestorów giełdowych pt. "Inwestowanie długoterminowe na GPW". W programie wydarzeń przewidziana jest dyskusja panelowa pt. "Jak zachęcić inwestorów indywidualnych do czynnego udziału w rynku kapitałowym oraz czy programy lojalnościowe są dobrym kierunkiem?" Konferencje odbędą się w czterech lokalizacjach: Warszawa - 30.10, Gdańsk - 6.11, Wrocław - 14.11, Rzeszów - 20.11.



Program Orlen w Portfelu został zainagurowany w listopadzie 2018 roku. Patronat merytoryczny nad programem objęło Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, największa organizacja zrzeszająca indywidualnych inwestorów giełdowych w Polsce, która działa na rynku od 1999 roku. Uczestnicy programu Orlen w Portfelu uprawnieni są m.in. do korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego pakietu minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w BM PKO Banku Polskiego, DM mBanku, DM Banku Ochrony Środowiska lub DM Noble Securities.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)