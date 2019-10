Putin planuje omówić w trakcie wizyty kwestie współpracy rosyjsko-węgierskiej, przede wszystkim w sferze handlowo-gospodarczej i humanitarnej - poinformował we wtorek Kreml. Na Węgrzech rosyjski prezydent będzie też rozmawiał o aktualnych sprawach międzynarodowych i regionalnych.

Służby prasowe Kremla nie podały szczegółów wizyty, ale zaznaczyły, że Putin składa ją na zaproszenie premiera Węgier Viktora Orbana. Wcześniej o wizycie informowała strona węgierska. MSZ w Budapeszcie zapowiadało, że przewidziano podpisanie ważnych porozumień dotyczących współpracy w sferze gospodarki, bezpieczeństwa socjalnego i sportu.

Media węgierskie przypuszczają, że Putin i Orban mogą omówić rozbudowę elektrowni atomowej w Paksu, a także kwestie dostaw gazu rosyjskiego dla Węgier.

W 2014 roku rząd Węgier zawarł z Rosją umowę na budowę przez koncern Rosatom dwóch nowych bloków elektrowni w Paksu. Mają one produkować w sumie więcej energii niż obecne cztery, które zostaną wyłączone w latach 2032-2037. Zgodnie z umową Rosja udziela Węgrom na budowę nowych reaktorów kredytu w wysokości do 10 mld euro; całkowity koszt inwestycji to 12 mld euro.

Z kolei opozycja na Węgrzech kwestionuje porozumienie z Rosją o rozbudowie elektrowni; uważa, że umowa została zawarta z naruszeniem prawa i rząd powinien ją wypowiedzieć.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)