Po blisko dwóch miesiącach funkcjonowania programu Mój Prąd pozytywnie oceniono i zaakceptowano 3 747 wniosków o dofinansowanie (stan na dzień 28.10.2019 r.). Wartość dofinansowania dla tych wniosków to blisko 18,5 mln zł. Całkowita moc zainstalowana wspartych mikroinstalacji fotowoltaicznych to 21 009,65 kW - poinformowało ME.

Najwięcej wniosków złożono na Mazowszu: 610, a łączna suma dofinasowania to 3 mln 002 821,78 zł

Wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu Mój Prąd można składać również za pomocą e-usługi dostępnej na portalu gov.pl.

Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Z wyliczeń resortu wynika, że przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia dofinansowanie będzie mogło otrzymać nawet 200 tysięcy wnioskodawców.

"Mój prąd" to rządowy program wsparcia budowy domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Obecnie w Polsce jest ok. 65 tys. takich instalacji. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest posiadanie umowy kompleksowej, przewidującej wprowadzenia do sieci energii elektrycznej, wytworzonej w mikroinstalacji. O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia prawidłowego wniosku.

Prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi w PIT, jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. (PAP)

