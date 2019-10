Pięć lat. Tyle opiekunowie osób, których niepełnosprawność powstała po 18. roku życia, czekają na wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten już w 2014 r. uznał, że wiek powstania dysfunkcji nie ma znaczenia w uzyskaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Chodzi oczywiście o pieniądze. Opiekunowie, którym ono przysługuje, co miesiąc dostają 1583 zł, pozostali – 620 zł. Wyroku TK nie wykonał ani rząd koalicji PO-PSL, ani PiS, który miał większość parlamentarną przez ostatnie cztery lata. To zresztą posłowie tej partii składali do trybunału wniosek o sprawdzenie, czy zasady uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego są zgodne z konstytucją. PiS znalazł świetną wymówkę – od lat konsekwentnie twierdzi, że najpierw trzeba zreformować system orzekania o niepełnosprawności. Tylko że idzie mu to wyjątkowo słabo. Co prawda powstał specjalny zespół, który przygotował propozycje zmian w orzecznictwie, i nawet jesienią 2018 r. przekazał do kancelarii premiera swój projekt w tej sprawie, ale od tego czasu zapadła głucha cisza.

