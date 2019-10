Archicom ma umowę przedwstępną kupna działki w Poznaniu pod ok. 1,3 tys. lokali



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Archicom Polska - spółka zależna Archicomu - zawarł umowę przedwstępną na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu w dzielnicy Grunwald, o powierzchni 8,6 ha, za cenę 46 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomości spółka planuje zbudować ok. 1,3 tys. lokali.

"Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska S.A. planuje zrealizować projekt mieszkaniowy w zabudowie wielorodzinnej na ok. 1,3 tys. lokali" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli planowane jest nie później niż do 15 stycznia 2020 r.

Źródłem finansowania zakupu nieruchomości będą środki własne Archicom Polska. Zapłata ceny nastąpi poprzez zapłatę:

- zadatku w wysokości 4,6 mln zł netto przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży;

- kwoty 11,4 mln zł netto przy zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży;

- kwoty 15 mln zł netto wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości 6% rocznie, płatnej w terminie do 31 grudnia 2020 r.;

- kwoty 15 mln zł netto wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości 6% rocznie, płatnej w terminie do 30 kwietnia 2021 r., podano także.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)