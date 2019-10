UOKiK skierował do II etapu postęp. ws. przejęcia sklepów Tesco przez Kaufland



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu trzy postępowania w sprawie przejęcia sklepów Tesco przez Kaufland Polska Markety, podał Urząd. W sprawach lokalizacji w Lublinie, Wrocławiu i Warszawie uznano za konieczne przeprowadzenie badania rynku.

"Postępowania dotyczą przejęcia przez Kaufland Polska Markety części mienia spółek Snowfinch, Zodiac oraz Tesco. W wyniku koncentracji Kaufland ma nabyć prawa do trzech powierzchni handlowych aktualnie użytkowanych przez Tesco Polska. Są to sklepy w Lublinie przy ul. Orkana 4, Wrocławiu przy ul. Długiej 37/47 i Warszawie przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 'Nila' 41" - czytamy w komunikacie.

Koncentracja wywiera wpływ na lokalny rynek HSD (hipermarkety, supermarkety i dyskonty). Według zgłaszającego, szacunkowe, łączne udziały uczestników transakcji na poszczególnych rynkach są wysokie i wynoszą od ok. 20% do ponad 30%. W ocenie prezesa UOKiK, aby zweryfikować te informacje, konieczne jest przeprowadzenie badania rynku.

"Ponadto nie istnieją wiarygodne publicznie dostępne dane dotyczące poszczególnych rynków, na których działają uczestnicy koncentracji - wielkość rynków, udział uczestników koncentracji i ich konkurentów. Bez tych danych UOKiK nie może ocenić tej transakcji" - czytamy dalej.

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia. Na tym etapie spółka może również wycofać wniosek. Zgodnie z prawem antymonopolowym, UOKiK w takiej sytuacji obligatoryjnie umorzy prowadzone postępowanie, a zgłoszona koncentracja nie dojdzie do skutku, wyjaśniono także.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz, która zajmuje się handlem detalicznym artykułami spożywczymi i przemysłowymi. W Polsce posiada własne sieci Kaufland i Lidl.

Tesco Polska jest częścią brytyjskiej Grupy Tesco prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.

Snowfinch należy do Grupy 4fi, która inwestuje w nieruchomości, akcje i obligacje oraz venture capital.

Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych obciążonych długiem lub procesami sądowymi.

(ISBnews)