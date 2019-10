Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Oponeo.pl sprzedało na rzecz Wirtualna Polska Media 100% akcji Autocentrum.pl za łączną cenę sprzedaży w wysokości 9,35 mln zł, podało Oponeo.pl. W odrębnym komunikacie Grupa WP podała, że nowym prezesem AutoCentrum został Rafał Warecki.



"Cena sprzedaży akcji została przez strony ustalona w oparciu o wycenę przedsiębiorstwa Autocentrum (enterprise value bazująca na zasadzie cash free debt free) na poziomie 8 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.



Sprzedaż akcji nastąpiła w wykonaniu zawartej pomiędzy Oponeo.pl a WP Media 30 października 2019 roku umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji. W tym samym dniu kupujący dokonał płatności całej ceny sprzedaży na rzecz Oponeo.pl, a prawo własności akcji zostało przeniesione na kupującego, podano także.



AutoCentrum.pl S.A. jest firmą działającą w obszarze nowych mediów. Jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Prowadzi motoryzacyjny portal internetowy AutoCentrum.pl, który jest jednym z wiodących podmiotów statystyk popularności wśród polskich witryn motoryzacyjnych.



"AutoCentrum to po superauto.pl kolejna inwestycja WP w segment motoryzacyjny, który staje się dla holdingu coraz ważniejszy. Zarówno od strony e-commerce jak i mediów" - skomentował prezes Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.



Nowym prezesem spółki Autocentrum.pl S.A. został Rafał Warecki. Jednocześnie pozostaje on dyrektorem zarządzającym obszaru biznes, motoryzacja i technologie w Wirtualnej Polsce. Zachar Zawadzki, dotychczasowy prezes Autocentrum.pl S.A., będzie pełnił rolę ambasadora obszaru motoryzacja Wirtualnej Polski, podano także.



"To naturalny krok dla portalu, który pod skrzydłami nowego partnera wejdzie w następny etap rozwoju, a cały obszar motoryzacyjny WP osiągnie dzięki temu efekt synergii" - dodał Zawadzki.



Wirtualna Polska to holding spółek mediowych oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu horyzontalnego WP, prowadzi również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy WP abcZdrowie. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, nocowanie.pl, eholiday.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl, autocentrum.pl). Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, we wrześniu 2019 roku z produktów internetowych WP korzystało 21 mln Polaków.



Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



(ISBnews)