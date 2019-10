Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - ML System zawarł z Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą Servitech, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do depozycji niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych za kwotę 26,73 mln zł netto, podała spółka.



"Umowa została zawarta w ramach realizacji przez spółkę projektu pn.: "Quantum Glass - cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek" – czytamy w komunikacie.



ML System podał, że parafowana umowa stanowi kolejny krok milowy zmierzający do uruchomienia produkcji innowacyjnego szkła fotowoltaicznego, wykorzystującego powłokę z kropek kwantowych.



"Projekt Quantum Glass ma strategiczne znaczenie dla rozwoju spółki, ponieważ otwiera nam szeroki rynek zbytu, zarówno w obszarze BIPV, jak i szkła budowlanego, którego szacunkowa wartość w Polsce wynosi 24 mld zł. Z kolei jego potencjał w USA, a jest to jeden z kierunków planowanej ekspansji, określany jest na 30,8 mld dolarów" - skomentował prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



Łączna wartość umów zawartych z Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą Servitech w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 28 192 000,00 zł netto, podano także.



ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.



(ISBnews)