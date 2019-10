Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 14,6% r: r, wskaźnik NPL wyniósł 4,7% w III kw.



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 104,73 mld zł na koniec września 2019 r. i była wyższa o 4,3% w stosunku do końca czerwca br. i o 14,6% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 4,7% wobec 4,8% kwartał wcześniej.

"Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec III kwartału 2019 roku, wyniosła 104 725,6 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 4 304,1 mln zł, tj. 4,3%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrosła kwartalnie o 2,9%" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 1 600,2 mln zł, tj. 3,4%, osiągając poziom 48 647,3 mln zł (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 2,1%). Sprzedaż kredytów korporacyjnych zmniejszyła się o 23,5% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 7 311,5 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień), podał też bank.

"Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec czerwca 2019 roku o 2 933,8 mln zł, tj. 5,2% i wyniósł 58 982,6 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto wzrosły o 5,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W III kwartale 2019 roku Grupa mBanku sprzedała 2 291,7 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 402,1 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły kwartalnie o 3,7%" - czytamy dalej.

Na koniec III kwartału 2019 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu wyniosła 493,8 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu kwartalnym o 61,3 mln zł, tj. 11%.

"Na dzień 30 września 2019 roku stan należności niepracujących (NPL) zwiększył się w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1,9%, lecz wartość wskaźnika NPL zmniejszyła się nieznacznie w analizowanym okresie do poziomu 4,7% w wyniku silnego wzrostu salda należności pracujących (o 4,5% kwartał do kwartału)" - napisano też w raporcie.

Rezerwy na należności niepracujące wzrosły o 3,8% kw/kw i wyniosły 3 160,2 mln zł na koniec września br.

"Wartość zobowiązań wobec klientów w III kwartale wzrosła w stosunku do ubiegłego kwartału o 5 624,6 mln zł, tj. 5,1%, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 4 185,6 mln zł, tj. 11% w ujęciu kwartalnym, podczas gdy zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 1 886,3 mln zł, tj. 2,7% w omawianym okresie" - czytamy dalej.

Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 90,3%.

"Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2019 roku wyniosła 2,81% w porównaniu do 2,75% w poprzednim kwartale" - napisano także.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

