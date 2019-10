Alior Banku: Liczba użytkowników bankowości mobilnej wzrosła o 60% w ciągu roku



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Liczba użytkowników aplikacji mobilnych Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe wzrosła o 60% do 397,8 tys. w ciągu roku, podał bank. W III kwartale tego roku wyniosła blisko 398 tys. osób. W tym czasie za pomocą swojego smartfona klienci banku wykonali prawie 11 mln transakcji.

"W III kwartale 2018 roku odnotowano blisko 250 tys. użytkowników aplikacji mobilnych Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe. Obecnie jest to już 397,8 tys. W ciągu roku wzrost ten sięgnął 60%, a w stosunku do ostatniego kwartału 11%. W okresie od lipca do końca września ponad 147 tys. osób zalogowało się na rachunek wyłącznie za pośrednictwem kanałów mobilnych" - czytamy w komunikacie.

W tym samym okresie ze zbliżeniowych płatności mobilnych skorzystano 6,4 mln razy. Z kolei suma pozostałych transakcji finansowych zrealizowanych w trzecim kwartale tego roku przez użytkowników obu aplikacji mobilnych (przelewy, płatności p2p, doładowania, automatyczna spłata kredytu itp.) wyniosła 4,5 mln, wskazano również.

"Liczby te pokazują, jak bardzo rośnie popularność bankowości mobilnej Alior Banku, ale także to, jak zmieniają się zwyczaje klientów. W tej chwili w swoim smartfonie mogą zrobić naprawdę wiele, nie tylko nim płacić czy sprawdzić stan rachunku, ale także dokonać przelewu czy wziąć pożyczkę" - skomentowała dyrektor Działu Środków Powierzonych Alior Banku, która odpowiada w banku za tzw. digitalizację klientów, Wioletta Kleczka, cytowana w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)