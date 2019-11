Grupa Santander inwestuje kwotę ponad 1,7 mld zł w Ebury



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Banco Santander został strategicznym inwestorem w Ebury, które m.in. zdobyło w ostatnich latach pozycję lidera niezależnego sektora międzynarodowych rozliczeń dla firm w Polsce, podano w komunikacie. Łącznie inwestycja Santandera wyniesie 350 mln funtów, tj. ponad 1,7 mld zł.

"Powiązanie dużego, działającego globalnie banku ze zwinnym fintechem oznacza, że możemy zaoferować naszym klientom to, co najlepsze z obu tych kultur. Będą oni mogli skorzystać z naszej technologii, współpracując z jedną z najważniejszych instytucji finansowych na świecie. Nowy kapitał, który pozyskujemy od Santandera i od obecnych udziałowców pozwoli nam na inwestycje i rozwój, a także na kontynuację wzrostu biznesu, jednocześnie przy zachowaniu naszej zwinnej kultury biznesowej" - skomentowali transakcję Juan Lobato i Salvador García, którzy dziesięć lat temu założyli Ebury, cytowani w komunikacie.

Obecni właściciele Ebury, łącznie z założycielami i osobami zarządzającymi pozostaną w strukturze udziałowej i będą aktywnie uczestniczyć w dalszej jego ekspansji, wspartej dodatkowym kapitałem, podano w komunikacie.

Ebury specjalizuje się pełnym zakresie usług wymiany walut oraz usług płatniczych, i posiada szeroką bazę klientów: małych i średniej wielkości firm, średniej wielkości korporacji i banków, a także niebankowych instytucji finansowych.

Zgodnie z warunkami transakcji, Banco Santander obejmie 50,1% udziałów w Ebury za cenę 350 mln funtów szterlingów (tj. ponad 1,7 mld zł), z czego 70 mln funtów (niemal 350 mln zł) zasili kapitały własne Ebury. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację szybkiego rozwoju Ebury oraz jego wejście na nowe rynki, przede wszystkim Ameryki Łacińskiej oraz Azji. Do rady dyrektorów Ebury dołączy w roli przewodniczącego Sergio Rial, prezes zarządu Banco Santande Brasil. Na brazylijskim rynku Grupa Santander ma dominującą rolę, z 26% udziałami rynkowymi, podano także.

"Małe i średnie firmy (MŚP) są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego na świecie. Tworzą one nowe miejsca pracy, zapewniając w krajach rozwijających się 60% miejsc pracy i tworząc 40% ich PKB. MŚP stają się międzynarodowe i Santander jest naturalnie predysponowanym bankiem, aby pełnić wiodącą rolę w tym procesie. Przez partnerstwo z Ebury, Santander będzie mógł zaoferować szybki i efektywny dostęp do produktów i usług dla przedsiębiorców z małych i średniej wielkości firm, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla większych korporacji" - powiedziała prezes Grupy Santander Ana Botín, cytowana w komunikacie.

"Pozyskanie tak silnego partnera, jakim jest Banco Santander to duże wzmocnienie dla Ebury, a dokapitalizowanie realnie wzmocni naszą ofertę towarzyszenia polskim firmom w ich szybkiej ekspansji na zagranicznych rynkach. Umowa w sprawie inwestycji największego banku z Grupy Santander w Ebury zakłada kontynuację naszego modelu działalności, w tym koncentracji na obsłudze małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach. Dla nas najważniejsze są potrzeby naszych partnerów - przedsiębiorców i już dziś mogę powiedzieć, że dzięki połączeniu sił już wkrótce będziemy mogli zaoferować polskim eksporterom i importerom kolejne usługi, realnie wspierające ich działalność za granicą" - skomentował country manager Ebury na Polskę, Czechy i Słowację, menedżer zarządzający polskim biurem Ebury od początku jego działalności Jakub Makurat, cytowany w komunikacie.

Ebury będzie kontynuować swoją działalność biznesową jako niezależny podmiot. Będzie przy tym wspierane przez Santandera również w ramach jego kompetencji w skalowaniu i rozwijaniu biznesów, w które dotychczas zainwestował ten bank.

"Po pozyskaniu kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorców jako klientów na całym świecie - w tym wspieraniu na co dzień niemal dwóch tysięcy polskich firm i zrealizowania dla nich transakcji walutowych na kwotę ponad 5,5 mld zł - nikt już nie ma cienia wątpliwości, że nasz 'fintechowy' model wspierania przedsiębiorców wyznacza nowe standardy dla branży usług finansowych w segmencie międzynarodowych rozliczeń. Znając możliwości Grupy Santander, a także szczegóły prac naszego działu badań i rozwoju oraz zespołu technologicznego zapewniam, że wkrótce zaproponujemy przedsiębiorcom bardzo ciekawe rozwiązania, dopasowane dokładnie do ich potrzeb" - zapowiedział Makurat.

Obecnie Ebury zatrudnia 900 pracowników w 22 biurach w 19 krajach, prowadząc efektywną działalność dzięki nowoczesnej platformie technologicznej. Od założenia w 2009 r. do inwestycji Grupy Santander spółka pozyskała dotąd 134 mln USD finansowania.

Ebury realizowało w ciągu ostatnich 3 lat średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 40%, a tylko w samym 2018 r. zrealizowała płatności o wartości 16,7 mld funtów (tj. ponad 80 mld zł) już dla 43 tys. przedsiębiorstw z całego świata. Z kolei Santander obecnie obsługuje ponad 4 mln klientów biznesowych, z których 200 tys. prowadzi biznes w wielu krajach.

