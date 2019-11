CCC wprowadza system planowania czasu pracy od Grafik Optymalny



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - CCC wykorzysta nowe technologie od startupu Grafik Optymalny, aby zautomatyzować grafik pracowniczy, podano w komunikacie.

"Firma chce w ten sposób nie tylko poprawić wydajność pracy wewnątrz spółki, ale także wpłynąć na komfort pracowników. Dostawcą nowego oprogramowania został Grafik Optymalny - polski startup, który dotąd zaplanował czas pracy dla ponad 50 tys. pracowników" - czytamy w komunikacie.

Wdrożenie systemu i szkolenie pracowników Grupa CCC rozpoczęła w październiku. Grafik Optymalny będzie wspierał blisko 500 sklepów i planował czas pracy dla około 5,5 tys. pracowników.

"Bardzo ważnym elementem prowadzenia biznesu jest skuteczna kontrola kosztów pracy. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na wprowadzenie narzędzia, które ma zoptymalizować ten proces również w sieci sprzedaży oraz usprawnić planowanie czasu pracy we wszystkich sklepach CCC. Zależy nam na automatycznym tworzeniu grafików w oparciu o wskaźniki biznesowe" - powiedział dyrektor sprzedaży CCC Dariusz Tworek, cytowany w komunikacie.

"Wprowadzenie Grafiku Optymalnego umożliwi pracownikom dostęp online do harmonogramów pracy oraz elektronicznego systemu obiegu wniosków przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia mobilnego. Znacznie ułatwi także komunikację między pracownikami" - skomentowała HR Manager CCC Olga Kiryluk, cytowana w komunikacie.

Grafik Optymalny to oprogramowanie typu SaaS do planowania i rozliczania czasu pracy z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi i funkcjonującym w zgodzie z obowiązującym Kodeksem Pracy.

"System pozwala stworzyć grafik za pomocą jednego kliknięcia, uwzględniając wszystkie zmienne, jak ilość potrzebnych pracowników czy normy czasu pracy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w planowaniu może przynieść firmom aż 50% oszczędności dzięki dopasowaniu przez system możliwie najlepszego grafiku" - dodała CEO Grafik Optymalny Karolina Dolaś, cytowana w komunikacie.

Grafik Optymalny jest kompleksowym systemem do planowania i rozliczania czasu pracy z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi jak plan urlopów i e-obieg wniosków urlopowych, rejestracji czasu pracy i wielu innych, umożliwiającym optymalizację kosztów pracy. Oprogramowanie online typu SaaS dostępne jest w planie abonamentowym z jednomiesięcznym darmowym okresem próbnym.

Startup zakończył w tym roku prace nad modułem Predictive HR, wykorzystującym sztuczną inteligencję do przewidywania prawdopodobieństwa rotacji pracowników. Dzięki indywidualnej dla każdego pracownika analizie aż 150 zmiennych, w tym danych statycznych, jak wiek, miejsce zamieszkania oraz danych dynamicznych np. forma zatrudnienia i wynagrodzenia, system wskaże prawdopodobieństwo odejścia pracownika i zaalarmuje o tym pracodawcę.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,63 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)