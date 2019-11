"Nasza armia i flota dowiodły wysokiego stopnia gotowości. Zamierzamy wzmacniać potencjał obronny i wprowadzać systemy hipersonicznego, laserowego i innego nowoczesnego uzbrojenia, których na razie inne kraje nie mają" - powiedział Putin. Rosyjski prezydent wypowiadał się na spotkaniu z oficerami i prokuratorami, którym przyznano wyższe stopnie wojskowe i rangi.

Jak kontynuował, dla Rosji to nowoczesne uzbrojenie nie stanowi pretekstu do grożenia komukolwiek. "Wręcz przeciwnie, jesteśmy gotowi do tego, by uczynić wszystko, co od nas zależy w celu postępu procesu rozbrojeniowego" - zadeklarował. Zapewnił, że zadaniem przyszłościowych systemów uzbrojenia jest "wyłącznie zagwarantowanie bezpieczeństwa przy uwzględnieniu rosnących zagrożeń" wobec Rosji.

Putin zauważył, że liczba przeprowadzanych przez Rosję ćwiczeń wojskowych wzrosła o jedną czwartą i podkreślił znaczenie stopnia przygotowania personelu wojskowego. Wezwał do umacniania dyscypliny i ducha moralnego w siłach zbrojnych.

Rosyjski prezydent wypowiadał się krótko na temat każdej ze służb, której przedstawiciele uczestniczyli w środowej uroczystości na Kremlu. Wskazał m.in., że materiały Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) "są podstawą decyzji strategicznych", a Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) udaremniła w ciągu 9 miesięcy br. 39 przestępstw o charakterze terrorystycznym.

