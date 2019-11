Bank Pekao oczekuje, że składki na BFG mogą być niższe o 30-50 mln zł r: r w 2020



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na przyszły rok mogą być niższe o 30-50 mln zł, a nie - jak bank oczekiwał wcześniej - niższe o 100 mln zł wobec wpłaconych w 2019 roku, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pekao Tomasza Kubiaka.

"Nie widzimy scenariusza, żebyśmy mieli płacić więcej, ale skala pomniejszenia tych składek nie będzie tak duża, jak zakładaliśmy wcześniej. To może być 30- 50 mln zł. Pełną jasność będziemy mieli w lutym przyszłego roku" - powiedział Kubiak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że bank nie zakłada, że składki na BFG wzrosną r/r w 2020 r.

"Nie zakładamy, że wzrośnie poziom składek na BFG. Zakładaliśmy dotychczas, że gdyby BFG stosowało proporcję składek jak dotychczas, to nasz poziom składek by spadł o ok. 100 mln zł. Z pierwszych przesłuchów na rynku wynika, że ta proporcja nie będzie docelową i będzie bliżej tegorocznej. Implikacja będzie dla nas taka, że poziom składki spada nie o 100 mln zł, tylko mniej" - powiedział Kubiak.

Składki i wpłaty Pekao na BFG w 3 kwartałach 2019 r. wyniosły 434,2 mln zł i były wyższe o 198,7 mln zł niż w 3 kwartałach 2018 r. z powodu wzrostu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

W kwietniu br. BFG ustalił dla Banku Pekao wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. w kwocie 369,85 mln zł.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)