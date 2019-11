Ergis miał 5,12 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Ergis odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,18 mln zł wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,87 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 195,7 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 596,78 mln zł w porównaniu z 594,21 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 roku grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,4% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł o 16,2%, a zysk netto o 29,5%. Poprawa ta została spowodowana przede wszystkim efektem niskiej bazy - III kwartał 2018 charakteryzował się niską rentownością. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,4% w porównaniu do trzech kwartałów 2018, EBITDA był wyższy o 0,6% a zysk netto spadł o blisko 14%" - czytamy w raporcie.

"Mimo zrealizowanych inwestycji grupie nie udało się osiągnąć oczekiwanych wzrostów ze względu na czynniki zewnętrzne takie jak: wahania koniunktury w Polsce, pogarszająca się koniunktura w krajach Unii Europejskiej oraz kampania medialna stawiająca tworzywa sztuczne w negatywnym świetle. Lekki spadek cen większości surowców w pewnym stopniu zniwelował negatywne skutki tych czynników" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 13,33 mln zł wobec 17,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

