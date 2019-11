Powód 1. Zła historia kredytowa



Przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu każdy bank dokładnie sprawdza historię kredytową wnioskodawcy i analizuje, czy klient może:

spłacić istniejące zobowiązanie;

systematycznie i całkowicie spłacać nowe zobowiązania;

otrzymywać dochód, który stanowi nie mniej niż 65% od kwoty starych i nowych zobowiązań.

Informacja o wnioskodawcy sprawdza się w kilku bazach kredytowych. Najczęściej jest to BIK i BIG, rzadziej - KRD, ERIF itp.

Istnieje jednak alternatywa, możesz wziąć pożyczkę bez sprawdzania historii kredytowej w internetowych serwisach pożyczkowych. Takie serwisy z reguły nie oceniają klientów tylko na podstawie historii kredytowej BIK. Najczęściej używają własnych modeli scoringowych, które analizują zachowanie klienta na stronie i wykorzystują dane z otwartych źródeł przy użyciu technologii Big Data.



Powód 2. Wiele wniosków kredytowych w różnych bankach



Każdy bank wykorzystuje kilka wskaźników w swojej pracy, aby dowiedzieć się, czy osoba próbowała popełnić oszustwo kredytowe. Jednym z takich wskaźników jest częste wysyłanie wniosków do różnych banków (od 7 lub więcej miesięcznie) przez długi czas. Oznacza to, że jeśli potrzebujesz pieniędzy i wysyłasz takie prośby wiele razy w ciągu jednego lub dwóch miesięcy - nie masz się czego bać. Natomiast jeśli będziesz to robił systematycznie, najprawdopodobniej odmówią Ci w udzieleniu kredytu.



Powód 3: Brak danych o zarobkach



W celu ujawnienia swoich zarobków, klienci muszą przedstawić mnóstwo dokumentów. Najlepiej, żeby jednym z nich był:



Umowa o pracy lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło);

Dokument, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

Dokument, potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego;

Dokument, potwierdzający uzyskanie świadczeń z tytuły renty lub emerytury;

Dokument, potwierdzający uzyskanie dochodów z tytułu najmu mieszkania.



Wiele banków nie udziela kredytów osobom pracującym na podstawie umowy o dzieło. Największą ocenę scoringową otrzymują klienci, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z wysokimi zarobkami.

Jeśli bank nie posiada dokumentów potwierdzających Twoje dochody, do podjęcia decyzji wykorzystuje informacje o naliczonym wynagrodzeniu na Twoje konto, w przypadku, gdy wynagrodzenie nie wpływa na konto, wykorzystuje informację o średnim poziomie dochodów w całym regionie. Jednak należy pamiętać o ważnym niuansie: w celu uzyskania pożyczki wymagane są jedynie zaświadczenia o dochodach, które były wydane nie później niż trzy miesiące temu.

Jeśli na prośbę banku nie możesz udokumentować swój dochód i z tego powodu uzyskałeś odmowę udzielenia kredytu, możesz skorzystać z usług pozabankowych i otrzymać pożyczkę dla bezrobotnego.



Powód 4. Długi

Wszystkie firmy przekazują dane do biur informacji kredytowych. Dlatego niezapłacone rachunki, kary za brak ważnego biletu na przejazd i inne długi mogą prowadzić do odmowy udzielenia kredytu bankowego.



Powód 5. Wiek

Żadnej dyskryminacji: większość banków wyraźnie określa w warunkach kredytu maksymalny wiek kredytobiorców od 18 do 70 lat. W praktyce jest jednak odwrotnie: wiek kredytobiorcy może obniżyć jego wynik scoringowy. Tak, starsi ludzie praktycznie nie mają szans na uzyskanie kredytu na dużą kwotę. Młodsi, którym jeszcze nie udało się utworzyć historii kredytowej, także najprawdopodobniej otrzymają odmowę. Największe szanse na kredyt mają osoby w średnim wieku, którzy otrzymują stały dochód.



Czy udzielą Ci kredytu w banku? Wypełnij prosty test.



Na koniec, proponujemy sprawdzić zastanów się czy w ogóle udzielą Ci kredytu bankowego. Aby to zrobić, możesz przejść do strony szybkagotowka.pl i wypełnić prosty test.

Drugie pytanie dotyczy tego, czy w ogóle potrzebujesz kredytu w banku i czy będziesz mógł go spłacić.



Aby obliczyć całkowite zadłużenie rodziny, przeanalizuj stałe wydatki wszystkich członków rodziny (w tym opłatę za wynajem mieszkania, studia, ubezpieczenie medyczne i społeczne) oraz ich całkowitą kwotę w stosunku do dochodu rodziny netto. Jeśli wskaźnik przekracza 50%, należy zostawić pomysł uzyskania kredytu w banku. Po prostu nie będziesz mógł spłacić swoich zobowiązań.



Alternatywą jest wzięcie darmowej pożyczki, która pozwoli Ci spłacić wszystkie swoje zobowiązania. Właśnie takie pożyczki oferuje klientom Szybka Gotówka.

Kredyt w banku lub pożyczka przez Internet: co się bardziej opłaca

Jak widzimy, prawie każdy Polak może otrzymać 6000 złotych na 30 dni w ciągu kilku minut, nawet przy złej historii kredytowej. Według statystyk 80% klientów ubiegających się o pożyczkę w Szybka Gotówka pomyślnie otrzymuje pieniądze.