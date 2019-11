Rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Marzena Wojewódzka wyjaśniła, że podczas naprawy rurociągów odcinki nowych stalowych rur o długości 2 metrów były wprowadzane do tunelu komorą wejściową syfonu. Podobną drogą do podziemnego tunelu trafiły komponenty niezbędne do montażu rurociągów - podpory i elementy konstrukcyjne.

Każdy z odtwarzanych rurociągów ma ponad 106 m długości. Ich średnica to 1,6 m. Poszczególne odcinki rur łączone były poprzez spawanie od wewnątrz rurociągów oraz dodatkowo za pomocą systemowych opasek zewnętrznych.

Próby ciśnieniowe będą przeprowadzane po zakończeniu montażu stalowych rur. Maciej Płoński z MPWiK wyjaśnił, że po sprawdzeniu szczelności złączy rurociągów zostanie wykonana próba szczelności całego układu. "Rurociągi zostaną wypełnione wodą, następnie zostanie podniesione ciśnienie i będziemy weryfikować, czy to ciśnienie nie ulegnie zmianie. Czy nie wystąpią w rurociągach żadne nieszczelności" – wskazał.

Wojewódzka podkreśliła, że prace są objęte stałym nadzorem inwestorskim realizowanym przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowane i są realizowane w trybie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W czwartek podczas sesji Rady Miasta Warszawy prezes zarządu stołecznego MPWiK Renata Tomusiak wyraziła przekonanie, że naprawa uszkodzonych kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" zostanie zakończona przed 15 listopada. Tego też dnia upływa termin funkcjonowania tymczasowych kolektorów ułożonych na moście pontonowym przez Wisłę.

Dzięki awaryjnemu rurociągowi zbudowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, od ponad dwóch miesięcy zapewniony jest przesył ścieków do oczyszczalni. Każdy dzień działania rurociągów kosztuje Wody Polskie ok. 50 tys. zł. Zaprojektowanie i budowa dwóch ponad 1000-metrowych rurociągów przy, której pracowało 500 osób zamknęła się kwotą ok. 35 mln zł. netto. Naprawa kolektorów ma kosztować ponad 30 mln zł.

