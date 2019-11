Chodzi o propozycje, które Komisja Europejska przedstawiła w grudniu ubiegłego roku. Ich celem jest wprowadzenie unijnych zasad, które umożliwią państwom członkowskim gromadzenie w sposób zharmonizowany ewidencji, udostępnianej drogą elektroniczną przez dostawców usług płatniczych, takich jak banki.

Dodatkowo powstać ma nowy system centralnego elektronicznego przechowywania informacji o płatnościach. Dane mają być dostępne dla urzędników odpowiedzialnych za zwalczanie nadużyć finansowych w państwach członkowskich.

"Dostawcy usług płatniczych są kluczowym ogniwem w łańcuchu zakupów online. Dzięki posiadanym informacjom mają oni do odegrania istotną rolę w pomaganiu krajowym organom podatkowym w identyfikowaniu i zwalczaniu oszustw związanych z VAT. Zharmonizowanie sposobu gromadzenia i uzyskiwania dostępu do tych informacji da państwom członkowskim potężne narzędzie do kontrolowania, czy przepisy VAT są właściwie stosowane" - oświadczył w piątek minister finansów sprawującej przewodnictwo w UE Finlandii Mika Lintila.

Stanowisko przyjęte przez Radę UE dotyczy propozycji zmiany do dyrektywy VAT, która nakłada na dostawców usług płatniczych wymogi prowadzenia rejestrów płatności transgranicznych, związanych z handlem elektronicznym. Dane te zostaną udostępnione krajowym organom podatkowym na ściśle określonych warunkach, w tym dotyczących ochrony danych.

W zestawie nowych przepisów jest też nowelizacja rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT. Poprawki te określają szczegóły współpracy krajowych organów podatkowych w celu wykrywania oszustw związanych z VAT i kontroli przestrzegania obowiązków VAT-owskich.

Przepisy te stanowią uzupełnienie ram regulacyjnych dotyczących VAT w handlu elektronicznym, które wejdą w życie w styczniu 2021 r.

Aby nowe zasady mogły zacząć obowiązywać, Rada musi jeszcze je formalnie przyjąć po przejrzeniu tekstu pod kątem prawnym i językowym. Nie będzie jednak już nad nim żadnej dyskusji.