Marek Gróbarczyk (PiS) odpowiada za kierunki rozwoju gospodarki morskiej, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej. Sprawuje nadzór nad branżowym szkolnictwem zawodowym, średnim i uczelniami wyższymi.

W trakcie jego ostatniej kadencji resort gospodarki morskiej przygotował plan przekopu Mierzei Wiślanej i z sukcesem doprowadził do ogłoszenia przetargu na budowę i do wyłonienia wykonawcy robót. Inwestycja ta ma uniezależnić Polskę od Rosji, gdyż bez przekopu statki wypływające z Zalewu Wiślanego na Bałtyk muszą korzystać z kontrolowanej przez Rosjan Cieśniny Pilawskiej. Inwestycja ta ma również ożywić turystykę i podnieść obroty towarowe portu w Elblągu.

W czasie kadencji Gróbarczyka Sejm przyjął przygotowane przez resort ustawy mające przyspieszyć m.in. powstanie Portu Centralnego w Gdyni czy ułatwiające zarządom portów morskich inwestycje. Znowelizowana została ponadto ustawa o podatku dochodowym marynarzy, która ma zachęcać do pracy na statkach pod polską banderą.

Dzięki resortowi gospodarki morskiej podpisane zostały umowy na inwestycje poprawiające dostęp do polskich portów droga kolejową. Było to konieczne, gdyż polskie porty przeładowują z roku na rok coraz więcej towarów. W ubiegłym roku po raz pierwszy przekroczona została bariera 100 mln ton towarów.

W resorcie powstał też Program Rozwoju Retencji, który ma pomóc w zapobieganiu skutków suszy w Polsce.

Gdy Gróbarczyk szefował resortowi, Polska przystąpiła do porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Nowe przepisy umożliwią występowanie o unijne środki na inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach. Porozumienie ma też przyczynić się do rozwoju międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Gróbarczyk pracował na statkach morskich jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego – był członkiem zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. W 2007 r. sprawował urząd Ministra Gospodarki Morskiej. Przygotował m.in. dwa programy; Budowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, stanowiącego port zewnętrzny do odbioru gazu skroplonego oraz Budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja cyfrowa. Ukończył wiele kursów z dziedziny zarządzania i finansów.

W roku 2007 pełnił funkcję ministra gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego. Pracował m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Był także zastępcą członka Komisji Rybołówstwa oraz dwóch delegacji – do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

W październikowych wyborach parlamentarnych, startując z listy PiS, zdobył mandat posła, otrzymując prawie 59 tys. głosów.

Ma żonę oraz dwóch synów. (PAP)