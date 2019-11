Mark Zuckerberg chce przypomnieć o twojej wizycie u lekarza. Jak podaje portal The Next Web, Facebook pracuje nad funkcją „Profilaktyki zdrowotnej” – ma ona podpowiadać, co użytkownicy w konkretnym wieku i płci powinni sobie przebadać, kiedy zaszczepić się przeciwko grypie i przeprowadzić kontrolne badania np. cholesterolu.

Komentatorzy zaznaczają, że to nie jest zły pomysł: każda zachęta do zadbania o swoje zdrowie jest godna pochwały. Facebook podkreśla, że portal oferowałby jedynie przypomnienia i grafik ewentualnych badań czy wizyt, a nie miałby wglądu do wyników ani konkretnych zapisów. To po części rozwiewa obawy, że koncern będzie miał dostęp do wrażliwych danych na temat zdrowia swoich użytkowników. Wciąż aktualna pozostaje kwestia reklam: jeśli opracowywana funkcja wejdzie w życie, to portal skorzysta z okazji, by zareklamować wybrane rozwiązania. Jak pisze The Next Web, przypomnienie nt. badania ciśnienia krwi nietrudno powiązać z reklamami tabletek lub aplikacji do medytacji. Samo ustawienie przypomnienia już wiele mówi o użytkowniku. Dodatkowo niektóre aplikacje – np. kalendarzyk menstruacji – już teraz dzielą się zebranymi danymi z Facebookiem.

Wiadomości na temat nowymi funkcjami Facebooka związanymi ze zdrowiem to nic nowego. Wszystko wskazuje na to, że tempo pracy zostało spowolnione z powodu afery wokół Cambridge Analytica.

