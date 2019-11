Wicepremier Ukrainy: Do NATO wejdziemy wcześniej niż do UE

Źródło: PAP

Ukraina wcześniej wejdzie do NATO niż do Unii Europejskiej - ocenił wicepremier tego kraju ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Dmytro Kułeba w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.