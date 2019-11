Biomed-Lublin miał 0,35 mln zł zysku netto, 1,45 mln zł zysku EBIT w III kw.



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Biomed-Lublin odnotował 0,35 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,45 mln zł wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,99 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 8,8 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,96 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 2,08 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26,36 mln zł w porównaniu z 23,17 mln zł rok wcześniej.

"Dynamiczny wzrost wyników to rezultat wdrożonej w ubiegłym roku nowej strategii wzrostowej. Rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz wspieranie naszych krajowych partnerów biznesowych w działaniach promocyjnych pozwala na znaczący wzrost przychodów i coraz lepsze wyniki finansowe. Spółka terminowo reguluje wszelkie zobowiązania układowe, wykupiła we wrześniu obligacje i szybko zmniejsza zadłużenie. Na najbliższe kwartały patrzymy z optymizmem, naszym celem jest utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu sprzedaży" - skomentował prezes Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.

W realizacji celów sprzedażowych ma pomóc ekspansja zagraniczna. W październiku br. Biomed-Lublin podpisał umowę z niemiecką firmą farmaceutyczną dotyczącą współpracy w zakresie dostawy i dystrybucji leku Onko BCG na terenie Niemiec. Umowa ma trwać przez 10 lat. Strony określiły prognozowany roczny poziom zamówień produktu, który zwiększa się w każdym kolejnym roku. Jednym z warunków wejścia umowy w życie jest m.in. uzyskanie finansowania na pokrycie wkładu własnego inwestycji w Centrum Badawczo-Rozwojowe, przypomniano.

"Mowa tu o drugim etapie inwestycji. Pierwszy przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, co pozwoliło nam podwoić produkcję Distreptazy, a produkcję Onko BCG - potroić. Dzięki kolejnym inwestycjom w Centrum Badawczo Rozwojowe będziemy mogli skokowo wzmacniać naszą pozycję w kraju i za granicą. Pozornie realizacja wspomnianej umowy otwiera przed nami nie tylko możliwość ekspansji na rynek niemiecki, ale całej Unii Europejskiej" - dodał Piróg.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

