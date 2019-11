Serinus miał 5,61 mln USD straty netto, 1,84 mln USD straty EBIT w I-III kw.



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Serinus Energy odnotował 5,61 mln USD skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 2,19 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,84 mln USD wobec 2,66 mln USD zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne sięgnęły 14,3 mln USD w I-III kw. 2019 r. wobec 6,19 mln USD rok wcześniej.

"Za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2019 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 15,5 mln USD brutto, tj. przed odliczeniem opłat koncesyjnych (14,3 mln USD netto), z czego 9,8 mln USD przypadało na działalność w Rumunii, a 5,7 mln USD - na działalność w Tunezji" - czytamy w raporcie.

"W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2019 r. dzienny poziom wydobycia zwiększył się o 811 boe/d (227%), z 357 boe/d w analogicznym okresie 2018 r., osiągając wielkość 1168 boe/d, na którą złożyło się wydobycie na poziomie 814 boe/d w Rumunii i 354 boe/d w Tunezji; w okresie trzech miesięcy do 30 września 2019 r. łączny dzienny poziom wydobycia obejmował 1685 boe/d z aktywów rumuńskich i 443 boe/d z aktywów tunezyjskich" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne za okres trzech kwartałów do 30 września 2019 r. wyniosły 3 mln USD, która to kwota dotyczyła głównie ostatniego etapu budowy zakładu przetwarzania gazu Moftinu oraz uruchomienia eksploatacji ze złoża Chouech, podano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



