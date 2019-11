JHM Development miał 3,98 mln zł zysku netto, 5,73 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - JHM Development odnotował 3,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 5,73 mln zł wobec 5,98 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,26 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 30,71 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 9,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 67,22 mln zł w porównaniu z 111,25 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie na osiągnięte wyniki z podstawowej działalności spółek z grupy kapitałowej JHM Development miały wpływ następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

- Utrzymanie dobrego poziomu wynajmu powierzchni handlowej w Kompleksie Handlowym Marywilska 44 - zarówno w Centrum Handlowym jak i w oddanym do użytkowania pod koniec 2017 roku Parku Handlowym, co pozwoliło zwiększyć przychody z podstawowej działalności spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. o ponad 4,3%, a zysk brutto oraz zysk netto o 31%.

- Sprzedaż przez JHM Development S.A. w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku 115 lokali mieszkalnych i 52 garaży/miejsc postojowych w porównaniu do 297 lokali mieszkalnych i 202 garaży/miejsc postojowych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poziom przychodów ze sprzedaży (przekazania lokali) w raportowanym okresie wpływ miał niski poziom mieszkań gotowych jakim dysponowała spółka, co wynikało z bardzo dobrego tempa sprzedaży w poprzednim okresie. Jednocześnie należy odnotować wysoką liczbę podpisywanych umów deweloperskich dotyczących mieszkań w budowie. Wyniki finansowe tej sprzedaży ujawnione zostaną po oddaniu tych inwestycji do użytkowania i przeniesieniu własności lokali.

- Realizowane inwestycje korzystają z finansowania kredytami inwestycyjnymi i obrotowymi. W raportowanym okresie realizowane inwestycje deweloperskie posiadały zapewnione finansowanie nakładów w oparciu o umowy kredytowe podpisane w roku 2019 oraz 2018. Dotyczy to inwestycji realizowanych w Skierniewicach - Apartamenty Reymonta, w Koninie - III etap Osiedla Diamentowego, w Katowicach - II etap Osiedla Twoja Dolina, oraz w Rumi - III etap Osiedla Królewskiego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3,29 mln zł wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej.



JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.



