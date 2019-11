Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Żywiec podjęła uchwałę o powołaniu Katarzyny Malczewskiej-Błaszczuk na stanowisko członka zarządu, podała spółka.



"Pani Katarzyna Malczewska-Błaszczuk jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2001-2011 była związana z firmą Cola-Cola Poland Services, gdzie zajmowała m.in. stanowiska kierownicze w pionie Marketingu. W roku 2011 rozpoczęła swoją karierę zawodową w Grupie Żywiec, w której w latach 2011-2015 zajmowała następujące stanowiska menadżerskie: kierownik marki Tatra, kierownik marek regionalnych, kierownik projektów strategicznych oraz dyrektora trade marketingu. W latach 2015-2017 pełniła funkcję dyrektora marketingu w Commonwealth Brewery Ltd na Bahamach, gdzie odpowiadała za całe portfolio piw, win i napojów spirytusowych. W latach 2017-2019 związana była z Heineken Serbia, gdzie zajmowała stanowisko dyrektora marketingu. Pani Katarzyna Malczewska-Błaszczuk 1 października 2019r. powróciła do Grupy Żywiec S.A. i objęła stanowisko dyrektora marketingu" - czytamy w komunikacie.



Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.



(ISBnews)