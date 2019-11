Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Movie Games odnotowało 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,32 mln zł wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,09 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1,7 mln zł rok wcześniej.



"Osiągnięte przez Movie Games wyniki są dla nas zadowalające i zgodne z przyjętymi założeniami. Istotne przychody zostały wygenerowane ze sprzedaży Lust For Darkness, której premiera w wersji na PC miała miejsce w czerwcu 2018 roku, a w lipcu 2019 zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch. Gra jest dystrybuowana w Europie i Ameryce Południowej i cały czas jest doskonale widoczna na prestiżowych stronach sklepu Nintendo e-Shop, w strefie Great Deals, New Releases. W raportowanym okresie bardzo dobrą sprzedaż utrzymywał również wydany w lutym br. Plane Mechanic Simulator" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w osobnym komunikacie.



"W III kw. koncentrowaliśmy się na pracy nad jednym z naszych najważniejszych tytułów The Beast Inside. Tytuł trafił do sprzedaży 17 października w wersji na PC. Gra znalazła się w zestawieniu New & Trending, Top Sellers, Featured & Reccomended, The Community Recommend, a podczas Halloween znalazła się również w zestawieniu Most Popular Live Brodcast, gromadząc na stronie produktu podczas transmisji z gry ponad 3 miliony osób" - dodał Wcześniak.



Plany Movie Games uwzględniają w najbliższym czasie wiele ważnych wydarzeń. Już w grudniu tego roku na platformie Steam pojawi się Drug Dealer Simulator, a w 2020 roku premierę będzie miał obiecujący tytuł Alaskan Truck Simulator, tworzony we współpracy z Discovery Channel. Spółka planuje też rozwój Plane Mechanic Simulator, którego potencjał sprzedażowy zweryfikowało wydanie wersji gry we wczesnym dostępie.



"Zgodnie z przyjętą strategią spółki najważniejsza jest dla nas dywersyfikacja tytułów, które produkujemy, stąd różnorodność gatunków, a także różnej skali projekty. Cieszymy się, że nasze dotychczasowe działania dowodzą, że dynamiczne reagowanie na potrzeby rynku połączone z biznesową analizą potencjału i rentowności projektów jako finalnego produktu przynosi efekty. Świetnym przykładem tych działań jest rozwój zespołu Movie Games Lunarium, którego drugi projekt - Lust from Beyond pojawi się na rynku w 2020 roku. Ten tytuł dzięki znacznemu sukcesowi sprzedażowemu Lust for Darkness i bieżącej dynamice wzrostu wishlisty sugeruje, że gra ma potencjał na znaczący sukces" - powiedział wiceprezes Maciej Miąsik, cytowany w komunikacie.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,93 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,54 mln zł w porównaniu z 3,52 mln zł rok wcześniej.



Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)