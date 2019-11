Jacek Sasin został w piątek powołany na wicepremiera, ministra aktywów państwowych.

Rzecznik rządu pytany o kompetencje resortu aktywów państwowych zaznaczył, że konieczna będzie zmiana ustawy o działach administracji rządowej. "Po zmianie ustawy o działach administracji rządowej spółki będą odpowiednio przydzielone do ministerstwa aktywów państwowych (...). Oczywiście nie wykluczamy, właściwie nawet na sto procent będzie taka sytuacja, że nie wszystkie spółki będą przydzielone do ministerstwa aktywów państwowych, podobnie jak było to w przeszłości, natomiast na pewno znacząca ich większość" - poinformował rzecznik rządu.

Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając tydzień temu skład nowego rządu powiedział, że ministerstwo, którym pokieruje Jacek Sasin, przejmie nadzór nad większością spółek Skarbu Państwa. Jak wynikało ze słów premiera Morawieckiego, trafi tam też nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi, który leżał w gestii likwidowanego Ministerstwa Energii.

Morawiecki mówił tydzień temu, że nowe ministerstwo słusznie może nawiązywać do niegdysiejszego Ministerstwa Skarbu Państwa. Resort ten został zlikwidowany z początkiem 2017 r., a nadzór właścicielski nad spółkami trafił do innych ministerstw oraz do Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie 27 spółek znajduje się w nadzorze Prezesa Rady Ministrów. Pozostałe 329 spółek nadzoruje w sumie 11 różnych ministerstw, a także dwie agencje - Agencja Mienia Wojskowego - w nadzorze Ministra Obrony Narodowej - oraz Agencja Rozwoju Przemysłu - nadzorowana przez szefa rządu.

