LPP celuje w dwucyfrowy wzrost przychodów, poprawę EBIT w 2020: 2021



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Cele Grupy LPP na rok finansowy 2020/2021 to dwucyfrowy wzrost przychodów oraz poprawa zysku operacyjnego, podała spółka. W roku 2019/2020 oczekiwana jest kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży grupy.

"Cel: [na 2020/2021] dwucyfrowy wzrost przychodów. Poprawa zysku operacyjnego" - czytamy w prezentacji.

Całkowite przychody grupy wzrosły o 14,9% w III kw. 2019 r. dzięki większej powierzchni, wysokiej dynamice sprzedaży internetowej oraz dodatnim LFL, wskazała spółka.

Plany na 2019/2020 (13 miesięcy) to: "kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży grupy, dzięki rozwojowi powierzchni, dodatnim dynamikom LFL oraz e-commerce". Marża grupy powinna znaleźć się w przedziale 52-53% (obniżenie o 1pkt proc. ze względu na szybszy rozwój Sinsay), podano także.

Marża brutto grupy spadła do 49,6% w III kw. 2019 r. z 59,3% kwartał wcześniej i 51% rok wcześniej.

"Spadek marży brutto r/r w II kw. 2019 wynikiem nowej polityki zarządzania towarem – szybsza i mocniejsza wyprzedaż kolekcji Wiosna/Lato 2019 w lipcu, wejście nowej kolekcji od sierpnia 2019 roku" - wyjaśniła spółka w prezentacji.

Spółka przypomniała o planach przesunięcia roku obrotowego.

"Czwarty kwartał roku obrotowego 2019/20 będzie jedynym 4-miesięcznym kwartałem. Będzie obejmować okres od początku października 2019 roku do końca stycznia 2020 roku" - czytamy w prezentacji.

Wstępne dane za 12 miesięcy 2019 roku wraz z danymi za kalendarzowy IV kw. 2019 (3-miesięczny) zostaną podane 7 stycznia 2020 roku. Wstępne szacunkowe wyniki za IV kw. 2019/2020 będą podane 3 lutego 2020 roku (poniedziałek) po zakończeniu sesji giełdowej. Spotkanie podsumowujące wstępne wyniki będzie mieć miejsce w 1. tygodniu lutego. Raport finansowy za 13-miesięczny rok obrotowy zostanie opublikowany w kwietniu 2020 r., zapowiedziała także spółka.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)