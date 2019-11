LPP rozpoczął budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 300 mln zł



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - LPP rozpoczęło dziś budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 300 mln zł, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Obligacje mają zadebiutować na Catalyst w połowie grudnia.

"Dzisiaj rozpoczęliśmy budowę księgi popytu. Chcielibyśmy przetestować rynek i zobaczyć, jaką popularnością wśród inwestorów będą cieszyć się nasze obligacje. Obecnie nie mamy w planach ewentualnej kolejnej emisji" - powiedział ISBnews Lutkiewicz.

Dodał, że pod koniec tygodnia spółka będzie chciała przedstawić już szczegóły dotyczącej kwoty, jak i marży.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne (WIBOR 6M powiększony o marżę ustaloną w procesie budowy księgi popytu, kupon ma być 6 miesięczny). Wartość nominalna obligacji to 1 tys. zł.

"Nasze inwestycje łącznie szacujemy w okresie 2020/21-2022/23 na 3 mld zł. Będziemy chcieli to sfinansować w ten sposób, że ok. 2 mld zł będzie pochodziło z własnych środków, ok. 700 mln zł to kredyty bankowe, a 300 mln zł z emisji obligacji" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

Spółka zakłada, że w pierwszej połowie grudnia obligacje będą mogły zadebiutować na Catalyst.

W połowie września akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji.

Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział ISBnews, że LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim i częściowo na spłatę kredytów bankowych.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,05 mld zł w 2018 r.

Marek Knitter

(ISBnews)