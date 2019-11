Atal miał 68,46 mln zł zysku netto, 91,04 mln zł zysku EBIT w I- III kw. 2019 r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Atal odnotował 68,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2019 r. wobec 166,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 91,04 mln zł wobec 217,61 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 418,73 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 878,49 mln zł rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do września wyniosła 27,3%, natomiast marża netto w I-III kw. 2019 to 16,8%, podała także spółka.

Atal od stycznia do września 2019 roku zakontraktował 2 305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28% r/r. Spółka zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys.

"W bieżącym roku notujemy rekordową kontraktację. Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia naszego podwyższonego celu, którym jest podpisanie do końca grudnia br. 3 tysięcy umów deweloperskich. Wysoka sprzedaż pozwala nam zabezpieczyć odpowiedni poziom przekazań w nadchodzących okresach sprawozdawczych. Tegoroczny harmonogram budów zakłada najwięcej wydań w IV kwartale" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 73,13 mln zł wobec 153,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)