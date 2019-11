Eko Export ma umowę przedstawicielską na sprzedaż mikrosfery w Europie Płd.



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Eko Export podpisał umowę przedstawicielską na rynek Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy) na sprzedaż mikrosfery białej i szarej/jasnej z hiszpańską firmą z branży wypełniaczy, podała spółka.

Eko Export w latach 2015-2019 dostarczał do tej firmy 1-2 transporty rocznie, głównie mikrosfery szarej/jasnej, podano.

"Umowa została zawarta od stycznia 2020 roku na okres jednego roku, z zapisem, iż jeśli nie zostanie wypowiedziana do września 2020, to przechodzi automatycznie na rok kolejny. Z uwagi na przewidywany wzrost produkcji zarówno mikrosfery białej z Kazachstanu, jak też szarej/jasnej z polskich elektrowni, z czym związana jest potrzeba poszukiwania nowych rynków zbytu produktów emitenta, umowa ta stwarza nowe, atrakcyjne możliwości sprzedaży głównie mikrosfer wysoko przetworzonych" - czytamy w komunikacie.

Eko Export jest czołowym producentem mikrosfery w Europie. Mikrosfera znajduje zastosowanie przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych. Spółka importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Polski. Po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100% produkcji na eksport, głównie do Europy i Stanów Zjednoczonych. Od 2010 r. spółka notowana jest na głównym rynku GPW, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 33,98 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)