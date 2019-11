Sejm: Powstał parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Źródło: PAP

W czwartek ukonstytuował się parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewodnicząca zespołu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) zaapelowała do parlamentarzystów PiS by dołączyli do zespołu. Według niej najważniejszym zadaniem będzie opracowanie zmian legislacyjnych w Prawie o ruchu drogowym.