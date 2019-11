Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa odnotowała 125,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 8,6 mln zł straty operacyjnej, 3,7 mln zł straty EBITDA oraz 8,9 mln zł straty netto w III kw. br., podała spółka, prezentując wstępne dane.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 11,4 mln zł, podano również.

"Kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe spółki jest obecna złożona sytuacja w zakresie płynności finansowej i dostępu do finansowania zewnętrznego oraz gwarancji bankowych. Wpływa to w szczególny sposób na możliwość pozyskiwania nowych zleceń, a w zakresie już realizowanych kontraktów na optymalne zarządzanie procesem zakupowym - ze względu na brak możliwości wykorzystania pełnego zakresu instrumentów finansujących zakupy - ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje zapłaty i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług" - czytamy w komunikacie.

"Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców co przenosi się bezpośrednio na ewentualną konieczność prefinansowania przez spółkę znaczącej części realizowanych kontraktów. Wypłata wynagrodzenia dla spółki jest w tym wypadku warunkowana wcześniejszym uregulowaniem zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców - w przypadku ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania istotnie ogranicza to możliwości realizacyjne (zakres podzlecanych robót), a w skrajnych przypadkach oznacza przesunięcia sprzedaży już zrealizowanych usług do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców" - czytamy dalej.

Ostateczne dane finansowe zostaną zaprezentowane w raporcie, który zostanie opublikowany 26 listopada 2019 roku.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

