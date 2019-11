BM Reflex: Ceny benzyny będą raczej stabilne, diesel i LPG lekko w górę



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews/ BM Reflex) - Na podstawie analizy cen benzyn na rynku hurtowym można się spodziewać dalszej stabilizacji cen na stacjach, a jeśli chodzi o ceny detaliczne diesla i autogazu, podwyżki mogą być kontynuowane, ale w nieco mniejszej skali niż dotychczas, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Już od czterech tygodni ceny benzyny na niemal wszystkich stacjach pozostają bez zmian. Zmiany utrzymują się natomiast w przypadku diesla i autogazu i podobnie jak w dwóch poprzednich tygodniach mówimy niestety o podwyżkach. W tym tygodniu diesel drożał średnio 4 gr/l, a LPG - 8 gr/l. Efektem tych zmian są wyższe ceny diesla w stosunku do cen Pb95 o 9 groszy na litrze. Dla przypomnienia, przed rokiem diesel był droższy od benzyny 95 aż o 24 grosze na litrze.

Aktualnie ceny paliw kształtują się na średnim poziomie odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 4,92 zł/l, bezołowiowej 98 - 5,42 zł/l, oleju napędowego - 5,01 zł/l i autogazu 2,15 zł/l. Ale w porównaniu do cen sprzed roku wciąż płacimy mniej. Ceny benzyn są niższe o 13, oleju napędowego o 28 i autogazu o 38 groszy na litrze.

Na podstawie analizy cen benzyn na rynku hurtowym możemy się spodziewać dalszej stabilizacji cen na stacjach, a jeśli chodzi o ceny detaliczne diesla i autogazu podwyżki mogą być kontynuowane ale w nieco mniejszej skali.

Wracając do rynku hurtowego widzimy, że poza większym spadkiem cen benzyny 98 oktanowej o 54 zł /1000 l, ceny pozostałych paliw zmieniały są zdecydowanie mniej. Co prawda przełom tego i następnego tygodnia to prognozowany wzrost cen hurtowych, ale w obliczu niepewności wokół umowy handlowej między USA a Chinami oraz przyszłej decyzji OPEC+ w kwestii wydobycia, podwyżki mogą , ale nie musza być kontynuowane w dłuższym okresie.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 22-11-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 - 3889 zł/1000l (spadek o 12 zł/1000l w porównaniu do cen z 15-11-2019), Superplus 98 - 4032 zł/1000l (spadek o 54 zł/1000l), olej napędowy 4023 zł/1000 l (wzrost o 14 zł/1000l), olej napędowy grzewczy 2647 zł/1000 l (wzrost o 7 zł/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 22-11-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 - 3889 zł/1000l (spadek o 12 zł/1000l w porównaniu do cen z 15-11-2019), Superplus 98 - 4032 zł/1000l (spadek o 54 zł/1000l), olej napędowy 4021 zł/1000 l (wzrost o 2 zł/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2646 zł/1000 l (wzrost o 6 zł/1000l).

Zgodnie z danymi Departamentu Energii z tego tygodnia zapasy ropy w USA wzrosły 1,4 mln bbl do 450,4 mln bbl. Tym samym amerykańskie rezerwy ropy naftowej pozostają 3% powyżej 5-letniej średniej. Na rekordowo wysokim poziomie 12,8 mln bbl/d pozostała natomiast produkcja ropy naftowej.

(ISBnews/ BM Reflex)