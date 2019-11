Ferrum dostarczy Gaz-Systemowi rury stalowe za ok. 73,9 mln zł netto



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Ferrum podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową do umowy ramowej, której przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez Ferrum izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska - Słowacja, podała spółka. Wartość umowy to ok. 73,9 mln zł netto.

"Termin realizacji umowy częściowej został ustalony do 30 kwietnia 2020 r., a wynagrodzenie spółki za jej należyte wykonanie wynosi ok. 73,9 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Ferrum podało wcześniej, że jego oferta warta ok. 90,9 mln zł brutto (tj. ok. 73,9 mln zł netto) została wybrana w przetargu Gaz-Systemu.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)