IMS miało 1,79 mln zł zysku netto, 4,11 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.



Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - IMS odnotowało 1,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,38 mln zł wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 4,11 mln zł wobec 3,23 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,49 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 12,14 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 5,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,36 mln zł w porównaniu z 35,81 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 11,69 mln zł wobec 11 mln zł rok wcześniej.

"Grupa IMS, lider marketingu sensorycznego w Polsce, miała w III kw. 2019 roku ok. 13,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11% r/r), a narastająco po 3 kwartałach ok. 41,4 mln zł (+16%). Na koniec września grupa kapitałowa świadczyła usługi abonamentowe na bazie prawie 19 tys. lokalizacji" - czytamy w komunikacie.

Na koniec września 2019 roku Grupa IMS dysponowała siecią 18 871 lokalizacji, w której na terenie całego kraju świadczone były usługi abonamentowe - wzrost liczby lokalizacji wyniósł ok. 39% r/r (ok. 5,7 tys. netto), podano także.

"Wyniki cieszą, tym bardziej, że w tym roku ponosimy spore nakłady, związane z rozbudową zespołu sprzedażowego, intensyfikacją działań komunikacyjno-marketingowych oraz budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Najsilniejsze przyrosty sprzedaży odnotowaliśmy w segmencie usług abonamentowych audio, wideo i aroma, czyli naszej głównej domeny biznesu, dzięki której Grupa IMS ma zapewnione stabilne przepływy pieniężne w długim terminie" - powiedział wiceprezes Piotr Bielawski, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 5,62 mln zł wobec 6,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)