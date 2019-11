CI Games: Dokonujemy poprawek do nowego 'Snajpera' na bazie feedbacku graczy



Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - CI Games dostrzega "zdecydowanie pozytywne" oceny użytkowników wprowadzonej w piątek gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", ale jednocześnie dokonuje kolejnych poprawek na podstawie feedbacku ze strony graczy. Spółka przygotowała też kilka darmowych dodatków, które ukażą się wkrótce, poinformował ISBnews prezes Marek Tymiński. Zapowiedział, że pierwsze dane o sprzedaży gry zostaną podane w piątek, 29 listopada.

"Widzimy zdecydowanie pozytywne oceny po stronie użytkowników na konsolach oraz solidne oceny wśród graczy PC. Obecny user score na Steam wynosi 70% i nasz zespół sprawnie dokonuje kolejnych poprawek na podstawie feedbacku ze strony graczy. Przygotowaliśmy też kilka darmowych dodatków, które wkrótce trafią do ich rąk. Rozumiejąc lepiej graczy chcemy zbudować mocniejsze community wokół gry oraz mamy większe szanse stworzyć lepsze gry w przyszłości" - powiedział ISBnews Tymiński.

"Pierwsze dane o sprzedaży podamy w piątek, 29 listopada. Wynik finansowy gry w ogromnej mierze zależy zarówno od tego, jak będzie kształtowała się krzywa sprzedaży w następnych tygodniach oraz od wysokości cyfrowej sprzedaży gry w promocjach w pierwszym roku od premiery. Poziom globalnych preorderów był umiarkowany, znacznie niższy niż w przypadku trzeciej części. Ale już ilości sprzedawane w pierwszych dniach na Steam są bardzo podobne do trójki z przewagą na stronę najnowszego tytułu. Wyciąganie wniosków na podstawie danych za pierwszy tydzień czy nawet na pierwszy weekend jest zdecydowanie przedwczesne i po prostu opatrzone dużym ryzykiem" - dodał prezes.

Kampania marketingowa oparta jest między innymi o globalnych influencerów. W najbliższych dniach będą trafiały kolejne materiały, w tym od kilku naprawdę dużych z dużymi zasięgami, zapowiedział.

"To buduje między innymi rozpoznawalność i markę u graczy, co wierzę, że przełoży się na sprzedaż albo w najbliższych tygodniach albo trochę później" - stwierdził Tymiński.

"Uważam, że bardzo dużo udowodniliśmy najnowszą odsłoną w serii. Jestem dumny z zespołu produkcyjnego, ale również z wielu osób, które pracowały przy wydaniu gry. Już na dzień dzisiejszy najnowszy tytuł jest dla nas pewnego rodzaju sukcesem i mocnym fundamentem na przyszłość" - wskazał prezes.

Dodał, że wewnętrzne studio CI Games stworzyło "jakościową, solidną grę snajperską, zdecydowanie najlepszą w serii".

"To ogromny krok na drodze odbudowy marki. Mimo kilkukrotnie mniejszego zespołu niż pracował nad trzecią częścią, dostarczyliśmy na rynek całkiem sporą i wizualnie bardzo ładną grę z wieloma nowymi cechami. To chociażby istotna innowacja w zakresie samej mechaniki snajperskiej, nieobecna dotychczas w innych tego typu grach" - podsumował Tymiński.

Premiera "Sniper Ghost Warrior Contracts" na PC, PS4, Xbox One odbyła się 22 listopada br. Dziś znajdowała się ponownie na pierwszej stronie bestsellerów platformy Steam.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

