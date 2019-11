Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wygrało przetarg na koncesję w Ras al-Chajma w grudniu 2018 roku. W styczniu br. spółka podpisała porozumienie o poszukiwaniu i podziale produkcji z Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC. Za działalność PGNiG na terenie emiratu odpowiada specjalnie w tym celu utworzony oddział z siedzibą w Ras al-Chajma.

Spółka poinformowała, że w pierwszym etapie wykonane zostaną badania geofizyczne przy pomocy techniki trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego.

"To zasadniczy moment dla naszej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc w regionie, który odgrywa wiodącą rolę w wydobyciu węglowodorów w skali światowej. Badania pozwolą oszacować potencjał zasobowy koncesji oraz wskazać najlepsze miejsca do prowadzenia prac wiertniczych" - wskazał cytowany w komunikacie prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Nishant Dighe, dyrektor generalny RAK GAS LLC oraz dyrektor generalny Urzędu ds. Ropy Naftowej w Ras al-Chajma ma nadzieję, że wykorzystanie metod sejsmiki trójwymiarowej pozwoli odkryć "obiecujące struktury geologiczne, w których w przyszłości zostaną wykonane odwierty poszukiwawcze za ropą i gazem". Wskazał, że przygotowanie badań wymagało intensywnego planowania i projektowania.

PGNiG wyjaśniło, że za badania będzie odpowiadać Geofizyka Toruń - spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG. "Firma należy do światowej czołówki w swojej dziedzinie, prowadziła prace geofizyczne na zlecenie czołowych spółek z sektora upstream m.in. Eni, Shell, Total i OMV. W Polsce Geofizyka wykonała największe trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne w Europie dokumentujące budowę geologiczną obszaru o powierzchni 1280 km kw." - podkreślono w komunikacie.

Do wykonania zdjęcia w Ras al-Chajma Geofizyka wykorzysta cztery pojazdy do wzbudzania fal sejsmicznych oraz ok. 30 tys. czujników, tzw. geofonów. Pojazdy będą wykorzystane na obszarze ok. 350 km kw., a geofony mają być rozmieszczone na terenie o powierzchni ok. 735 km kw. Do badań spółka zamierza zatrudnić ok. 300 osób.

Badania mają rozpocząć się w grudniu br. i potrwać do końca lutego 2020 roku. "Opracowanie i analiza pozyskanych danych sejsmicznych potrwa do czwartego kwartału 2020 roku. Na tej podstawie PGNiG zdecyduje o dalszych działaniach na terenie koncesji" - wyjaśniono.

Koncesja PGNiG w Ras al-Chajma przewiduje trzy dwuletnie okresy poszukiwawcze z możliwością przedłużenia o dwuletni okres rozpoznawczy, a następnie 30-letni okres produkcji. Po każdym z okresów poszukiwawczych firma może zrezygnować z udziałów w koncesji.

PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i jedną z największych firm Europy Środkowo-Wschodniej pod względem obrotów. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów, importem gazu, a także - poprzez kluczowe spółki - magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Oprócz wydobycia ropy i gazu w Polsce, PGNiG prowadzi działalność upstream na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz w Pakistanie. W Norwegii Grupa działa od 2007 roku i posiada 27 koncesji, z których na czterech jest operatorem. W Pakistanie spółka działa od przeszło 20 lat; wydobywa tam gazu z dwóch złóż – Rizq i Rehman. (PAP)

autor: Michał Boroń