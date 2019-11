Dekpol miał 6,66 mln zł zysku netto, 11,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Dekpol odnotował 6,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 11,3 mln zł wobec 11,93 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 188,27 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 217,07 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 24,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 22,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 611,72 mln zł w porównaniu z 571,81 mln zł rok wcześniej.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa grupa kapitałowa na koniec trzeciego kwartału 2019 roku realizowała kontrakty o łącznej umownej wartości niespełna 380 mln zł netto, z czego do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 100 mln zł netto. Dodatkowo Dekpol w ramach tego segmentu realizuje projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości umownej ponad 260 mln zł, z czego pozostało do realizacji po 30 września 2019 roku ponad 150 mln zł netto, podano w komunikacie.

"W ramach segmentu deweloperskiego grupa kapitałowa Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku. W pierwszych trzech kwartałach br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 314 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 452 lokali. W przychodach segmentu deweloperskiego w trzech kwartałach br. rozpoznana została sprzedaż 372 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 349, a w całym 2018 roku 591 lokali" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 27,73 mln zł wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2018 r. Dekpol miał 837 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)