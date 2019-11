Asbis wypłaci dywidendę zaliczkową wys. 0,06 USD na akcję



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbisu podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2019 r. w wysokości 3 330 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję, podała spółka.

Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony na 9 grudnia 2019 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki na 19 grudnia 2019 r.

"Tak jak już informowaliśmy wcześniej, jesteśmy zadowoleni z poziomów sprzedaży i zysków, które ASBIS generuje w tym roku. Jesteśmy spółką, która regularnie wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom. Dlatego, podobnie jak w ubiegłym roku, postanowiliśmy wypłacić dywidendę zaliczkową, co świadczy o naszej chęci podzielenia się z akcjonariuszami Asbis naszym sukcesem. Po zamknięciu całego 2019 roku zdecydujemy o ostatecznej wysokości dywidendy za ten rok" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc. Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)