Eksperci: refundacja nowych leków na cukrzycę krokiem w dobrym kierunku

Źródło: PAP

Wprowadzenie, od listopada 2019 roku, do refundacji od dawna oczekiwanych leków przeciwcukrzycowych nowej generacji, to krok w dobrym kierunku. Oczekujemy jednak, że będzie miała do nich dostęp większa niż obecnie grupa chorych – mówili eksperci w czwartek w Warszawie.