Alior Bank rozpoczął 4 innowacyjne projekty pilotażowe w ramach RBL_START



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank w drugiej edycji programu RBL_START rozpoczął 4 projekty pilotażowe z Logic AI, Luna, Zappy AI oraz Domove, podał bank.

"Innowacje mamy w DNA. Nie boimy się sięgać po nowoczesne rozwiązania i jesteśmy otwarci na eksperymenty. Wprowadzamy różne nowości, chociażby odroczone płatności i korzystamy z technologii, takich jak blockchain czy otwarta bankowość. Wiemy, że partnerstwa z firmami technologicznymi to ścieżka, która pozwala nam szybko budować rozwiązania odpowiadające na współczesne wyzwania. Szybkość, dostępność, personalizacja - to oczekiwania, na które bank musi odpowiedzieć, jeśli chce dalej się rozwijać. RBL_START to jeden ze sposobów, dzięki któremu realizujemy te strategię" - powiedział wiceprezes Alior Banku Marcin Jaszczuk, cytowany w komunikacie.

W drugiej edycji programu RBL_START Alior Bank rozpoczął 4 projekty pilotażowe z Logic AI, Luna, Zappy AI oraz Domove, a kilka innych jest w fazie zaawansowanej analizy przed rozpoczęciem PoC. Wyzwania, na które Alior Bank szukał odpowiedzi wraz ze startupami to analiza danych, wzmacnianie głównej relacji z klientami, podnoszenie bezpieczeństwa i budowanie obecności produktów bankowych tam, gdzie na co dzień są klienci. W ciągu ostatnich 20 tygodni, podczas których trwała druga edycja programu, przedstawiciele banku i Grupy PZU budowali koncepcje konkretnych rozwiązań wraz z 11 uczestnikami. Finałem programu jest Demo Day, w czasie którego startupy zaprezentowały efekty pracy z mentorami Alior Banku i PZU, wspierane przez pozostałych partnerów programu: IBM, Linklaters, Mastercard oraz Microsoft, podano także.

"Przed rynkiem finansowym stoi coraz więcej wyzwań, takich jak rosnące oczekiwania klientów związane z jakością oferowanych im usług, wyraźnie odczuwalna presja nieobecnej dotychczas w ekosystemie finansowym konkurencji oraz istotny wpływ regulacji, czego przykładem może być dyrektywa PSD2. Dzięki otwartej bankowości, inwestycjom CVC i programie partnerstw tworzymy ekosystem innowacji skupiony wokół Alior Banku. Strategia ta realizowana jest przez markę RBL_, będącą naszą odpowiedzią na dynamikę branży, która coraz intensywniej przechodzi przez proces cyfrowej transformacji" - powiedział dyrektor departamentu innowacji i FinTech Alior Banku Daniel Daszkiewicz, cytowany w komunikacie.

W drugiej edycji programu powstały projekty, które proponują:

- stworzenie programu lojalnościowego opartego na cashbacku we współpracy z Bonusway obejmującego 4 000 sklepów internetowych

- zarządzanie płatnościami za rachunki z poziomu bankowości internetowej, dzięki zastosowaniu BillTech API integrującego blisko 300 firm wystawiających rachunki płacone przez Polaków

- szybszej integracji i analizy danych dzięki wykorzystaniu technologii Luna

- uproszczenie korzystania z interfejsu Open API fintechów i innych banków przez Alior Bank dzięki technologii oferowanej przez Enable Banking

- wsparcie oceny i monitoringu ryzyka kredytowego klientów biznesowych dzięki rozwiązaniu LogicAI

- udostępnienie produktów oferowanych przez Alior Bank i PZU na zewnętrznych platformach: Domove i BagsOff

- Pozyskiwanie danych o klientach biznesowych z alternatywnych źródeł dzięki platformie Upswot

- nową i tańszą metodę przyjmowania płatności bezgotówkowych P2P dla MŚP opracowaną przez Mobiltek

- automatyzację procesów dzięki sztucznej inteligencji opracowanej przez Zappy.AI

- zbudowanie spersonalizowanych procesów sprzedażowych online dzięki Trustisto, czytamy także.

Według banku, uczestnicy budowali swoje propozycje na warsztatach i w konsultacji z najlepszymi ekspertami na rynku polskim i międzynarodowym. Koncepcje zostały przetestowane nie tylko pod kątem bezpieczeństwa i intuicyjności dla przyszłych użytkowników, ale także sprawdzone przez zespół badawczy RBL_.

"Decyzje o tym, które z przygotowanych rozwiązań będziemy wprowadzać, będą podejmowane w najbliższych miesiącach. Atutem tego programu jest szybszy proces budowania biznesplanu niż w czasie typowej ścieżki projektowej w banku. To okazja do wzajemnej nauki i przekazywania swojego punktu widzenia i doświadczenia. Dzięki temu rozwijamy kulturę partnerstw, którą chcemy promować wewnątrz organizacji. Uczestnicy naszego programu mogą korzystać z pełnego zakresu możliwości laboratorium innowacji RBL_, które na co dzień wykorzystuje Alior Bank: warsztatów kreatywnych, badań konsumenckich czy wsparcia w projektowaniu usług. Jednocześnie każdy projekt od samego początku wspierany jest przez ekspertów biznesowych, technologicznych i prawnych. Startupy mają też okazję poznać zespół inwestycyjny CVC Alior Banku oraz wejść na ścieżkę analizy pod kątem potencjalnej inwestycji" - powiedziała dyrektor ds. partnerstw z FinTechami w Alior Banku Kamila Wincenciak, cytowana w komunikacie.

W efekcie poprzedniej edycji Alior Bank zawarł umowę partnerską oraz zainwestował w PayPo. To spółka, z której rozwiązania odroczonych płatności może korzystać już 16 mln użytkowników Allegro, największego serwisu aukcyjnego w Polsce. Zrealizowano także pilotaże z innymi startupami: AI Busters, który automatyzuje odpowiedzi na mailowe zapytania klientów czy Kekemeke, czyli programem lojalnościowym dla gastronomi wykorzystującym elektroniczne pieczątki.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)