Amica zakłada wzrost produkcji sprzętu grzejnego do 1,9 mln szt. w 2023 r.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Amica zakłada w zaktualizowanej strategii zwiększenie produkcji sprzętu grzejnego do 1,9 mln szt. w 2023 roku, w tym do 1 mln kuchni wolnostojących i 0,9 mln piekarników, co będzie oznaczało wzrosty odpowiednio o 19% i 68% w stosunku do 2018 roku, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

"Amica wypracowała mocne kompetencje w zakresie produkcji sprzętu grzejnego, dlatego zamierzamy wykorzystać nasze przewagi w tym zakresie, stając się do roku 2023 jednym z trzech największych producentów sprzętu grzejnego w Europie, gdzie skoncentrujemy również wysiłki sprzedażowe" - powiedział Rutkowski podczas konferencji prasowej.

W 2018 r. spółka wyprodukowała 1,38 mln sztuk sprzętu grzejnego, a w 2013 r. (pierwszym roku zaktualizowanej dziś strategii HIT 2023) - 1,09 mln szt. Dzienna moc produkcyjna wzrosła w tym czasie z 5,1 tys. szt. do 5,9 tys. szt.

Dziś wcześniej spółka podała, że oprócz wzrostu mocy produkcyjnych w fabryce we Wronkach priorytetami zawartego w strategii programu inwestycyjnego do 2023 r. o wartości 500 mln zł są automatyzacja i digitalizacja - program Amica 4.0, a zaktualizowana strategia zakłada 4 mld zł sprzedaży przy 8% marży EBITDA w 2023 r.

W zaktualizowanej strategii grupy kluczowymi czynnikami wspierającymi wzrost sprzedaży jest koncentracja na sprzęcie grzejnym, skuteczna transformacja cyfrowa w każdym obszarze działalności oraz wzmocnienie pozycji marek, szczególnie w Polsce (Amica), Skandynawii (Gram), Rosji (Hansa) i Hiszpanii. Wzrost rentowności mają z kolei wspierać liczne inicjatywy zwiększające efektywność we wszystkich obszarach działalności, optymalizacja kosztów zakupu komponentów i towarów handlowych, jak również skuteczne zarządzanie spójnym i kompleksowym portfolio produktowym. Główną przewagą rynkową Amiki ma pozostać wysoki stosunek jakości do ceny, a jednocześnie konsumenci w segmencie popularnym mogą liczyć na wprowadzanie do urządzeń grupy kolejnych innowacyjnych i użytecznych rozwiązań, poinformowali członkowie zarządu.

HIT2023 Grupy Amica to pierwsza długoterminowa (10-letnia) strategia polskiej spółki publicznej. Jej aktualizacja wynika wprost ze zmian otoczenia biznesowego, jakie miały miejsce w ostatnich pięciu latach: recesji w Rosji i innych rynkach wschodnich, brexitu, konsolidacji branży na poziomie producentów i dystrybutorów, wzrostu kosztów materiałów, komponentów, pracy i energii, podkreśliła spółka.

Porównując rok 2018 do roku 2013 (bazowy dla strategii HIT2023), przychody Amiki wzrosły o ok. 80%, przy czym w ramach dywersyfikacji geograficznej największym obszarem przychodowym stała się Europa Zachodnia. O 26% wzrosła produkcja kuchni i piekarników, a sprzęt grzejny do zabudowy osiągnął 47% udziału w strukturze sprzedaży tego asortymentu. Wynik EBITDA w 2018 roku przekroczył próg 200 mln zł, rosnąc o 64% względem rezultatu z 2013 roku.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)