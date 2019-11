Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji odnotował 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 4,1 mln zł wobec 9,13 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 407,17 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 407,03 mln zł rok wcześniej.



"Dziś opublikowaliśmy wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 r. Kolejny raz widać, że potwierdzają one nasze prognozy. Zgodnie z planem i zobowiązaniem wobec rynku biznes Action przynosi efekty. Stabilne wyniki i marża brutto na poziomie 6% dla całej grupy kapitałowej Action to dobra podstawa do budowania dalszej wartości firmy" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 8,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1143,02 mln zł w porównaniu z 1186,5 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 1,5 mln zł wobec 35,33 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)