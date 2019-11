„Wykonawca robót może wchodzić na plac budowy” – powiedział rzecznik wojewody lubelskiego Marek Wieczerzak.

Budowa drogi S19 od Lublina do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego została podzielona na sześć odcinków. Prace trwają już na pięciu z nich, piątkowa decyzja sprawia, że rozpoczną się także na szóstym.

Wydana w piątek decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy odcinka o długości 20 km od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ, gdzie będzie zaczynać się obwodnica tego miasta. Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, jeden węzeł drogowy, miejsca obsługi podróżnych, przejazdy awaryjne. Zmodernizowane zostaną fragmenty pobliskich dróg powiatowych, urządzone będą ścieżki dla rowerzystów i chodniki dla pieszych. Wykonawca wybuduje 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej lub nad nią, dwie kładki dla pieszych, przejścia dla zwierząt.

Łącznie w realizacji, w trybie „projektuj i buduj”, jest blisko 130 km drogi ekspresowej S19 - przyszłej Via Carpatia - pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy w połowie 2022 r.

Via Carpatia ma na terenie Polski liczyć 701 km (wraz z odnogami prowadzącymi m.in. do polskich portów – 1621 km). Trasa w woj. warmińsko-mazurskim będzie liczyła 43 km, w podlaskim – 256 km, w mazowieckim – 32 km, w lubelskim - 200 km, w podkarpackim - 180 km. Jej koszt szacowany jest na 28,3 mld zł, czyli 6,6 mld euro.

Ten szlak międzynarodowy ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Docierać ma m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W projekt jest zaangażowana także Turcja. Odnoga Via Carpatii z regionu Sofii w Bułgarii ma skierować się przez Płowdiw w kierunku granicy bułgarsko-tureckiej, a następnie dotrzeć do Stambułu.

