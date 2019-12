Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Enter Air odnotował 59,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 63,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 149,03 mln zł wobec 78,39 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 710,54 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 573,17 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 104,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 78,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1343,56 mln zł w porównaniu z 1063,16 mln zł rok wcześniej.



"Przychody Enter Air wyniosły 1,34 mld zł w trzech kwartałach 2019 r. i były o 26,4% wyższe od 1,06 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. Spółka wypracowała 230,9 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 88% r/r) i o 32,9% wyższy zysku netto, który wyniósł 104,5 mln zł. Wynik EBITDA po trzech kwartałach 2019 r. ukształtował się na poziomie 315,1 mln zł wobec 136,2 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.



"Sezon letni to jak zawsze najgorętszy okres w branży, w którym działamy na pełnych obrotach, czego efekty widać w świetnych wynikach finansowych. W szczycie sezonu operowaliśmy na 25 samolotach przewożąc klientów czterech największych polskich i wielu zagranicznych biur podróży. Sprzyja nam dobra kondycja rynku i związany z tym niesłabnący popyt na nasze usługi. Dla największych i jednocześnie najlepszych touroperatorów na rynku jesteśmy sprawdzonym i stabilnym partnerem, dzięki czemu możemy konsekwentnie zwiększać skalę działania i efektywność prowadzonego biznesu" - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.



Jak podkreślił, osiągnięte wyniki były lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku głównie dzięki dużemu zapotrzebowaniu na loty w czasie niskiego sezonu, ale także dzięki stabilnemu popytowi w lecie.



"Rynek europejski powoli oczyszcza się z nadpodaży. Bankrutują kolejno ci, którzy przeinwestowali planując zbyt optymistyczny rozwój. Enter Air zawsze planował i realizował swoje przedsięwzięcia w sposób konserwatywny, co przyniosło bardzo dobre efekty w długim horyzoncie

czasowym, stawiając nas w czołówce firm lotniczych w Europie" - dodał Polaniecki.



W październiku 2019 r. Enter Air zawarł z TUI Poland aneks do aktualnie obowiązującej umowy na sezon Zima 2019/2020, w wyniku którego wartość umowy w zakresie programu bazowego wzrosła do 31,4 mln USD (ok. 120,8 mln zł) i dodatkowo przedłużył współpracę z tym touroperatorem o kolejne dwa lata. Wartość umowy w pierwszym roku dotyczącym sezonu Lato 2020 i Zima 2020/2021 wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł). Dokładny wolumen dotyczący sezonu turystycznego Lato 2021 i Zima 2021/2022 zostanie określony w przyszłości. Wartość umowy w drugim roku nie będzie jednak niższa niż 147,9 mln USD, podano również.



"Jesteśmy w trakcie uzgadniania szczegółów ostatnich kilku kontraktów na kolejne sezony z naszymi klientami. Sytuacja na rynku jest dobra, konkurencja osłabiona i nieprzewidywalna, a zgłaszane zapotrzebowanie na nasze usługi przewozowe jest wysokie w całej Europie. Utrzymujemy przewagę dzięki efektywnemu, niskokosztowemu modelowi biznesowemu, dzięki któremu wygrywamy z konkurencją w dłuższym okresie" - podsumował Polaniecki.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 24,3 mln zł wobec 15,32 mln zł zysku rok wcześniej.



Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.



