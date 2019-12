Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Dusseldorfie za 11,15 mln euro



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę z Instone Real Estate Development GmbH na realizację stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Düsseldorfie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 11 152 387,08 euro netto (ok. 48 218 460,77 zł netto).

Wykonawcą inwestycji będzie GWI Bauunternehmung GmbH, w którym Erbud posiada 97,86% udziałów.

Termin rozpoczęcia robót to 1 lipca 2020 r., a zakończenia 22 lipca 2021 r., podano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)